Zyberswap

Zyberswap hind (ZYB)

Loendis mitteolevad

1 ZYB/USD reaalajas hind:

$0.00177094
$0.00177094$0.00177094
-4.50%1D
USD
Zyberswap (ZYB) reaalajas hinnagraafik
Zyberswap (ZYB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001742
$ 0.001742$ 0.001742
24 h madal
$ 0.0018695
$ 0.0018695$ 0.0018695
24 h kõrge

$ 0.001742
$ 0.001742$ 0.001742

$ 0.0018695
$ 0.0018695$ 0.0018695

$ 23.1
$ 23.1$ 23.1

$ 0.00119664
$ 0.00119664$ 0.00119664

+0.65%

-4.56%

-2.85%

-2.85%

Zyberswap (ZYB) reaalajas hind on $0.00177094. Viimase 24 tunni jooksul ZYB kaubeldud madalaim $ 0.001742 ja kõrgeim $ 0.0018695 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZYBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.1 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00119664.

Lüliajalise tootluse osas on ZYB muutunud +0.65% viimase tunni jooksul, -4.56% 24 tunni vältel -2.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zyberswap (ZYB) – turuteave

$ 25.59K
$ 25.59K$ 25.59K

--
----

$ 25.59K
$ 25.59K$ 25.59K

14.38M
14.38M 14.38M

14,375,796.0
14,375,796.0 14,375,796.0

Zyberswap praegune turukapitalisatsioon on $ 25.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZYB ringlev varu on 14.38M, mille koguvaru on 14375796.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.59K.

Zyberswap (ZYB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zyberswap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zyberswap ja USD hinnamuutus $ +0.0000285344.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zyberswap ja USD hinnamuutus $ +0.0000468422.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zyberswap ja USD hinnamuutus $ -0.0002808609676091663.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.56%
30 päeva$ +0.0000285344+1.61%
60 päeva$ +0.0000468422+2.65%
90 päeva$ -0.0002808609676091663-13.68%

Mis on Zyberswap (ZYB)

Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum.

Üksuse Zyberswap (ZYB) allikas

Zyberswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zyberswap (ZYB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zyberswap (ZYB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zyberswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ZYB kohalike valuutade suhtes

Zyberswap (ZYB) tokenoomika

Zyberswap (ZYB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZYB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zyberswap (ZYB) kohta

Kui palju on Zyberswap (ZYB) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZYB hind USD on 0.00177094 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZYB/USD hind?
Praegune hind ZYB/USD on $ 0.00177094. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zyberswap turukapitalisatsioon?
ZYB turukapitalisatsioon on $ 25.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZYB ringlev varu?
ZYB ringlev varu on 14.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZYB (ATH) hind?
ZYB saavutab ATH hinna summas 23.1 USD.
Mis oli kõigi aegade ZYB madalaim (ATL) hind?
ZYB nägi ATL hinda summas 0.00119664 USD.
Milline on ZYB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZYB kauplemismaht on -- USD.
Kas ZYB sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZYB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZYB hinna ennustust.
