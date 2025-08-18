Mis on ZUSD (ZUSD)

A new US dollar-pegged stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc.

ZUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZUSD (ZUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZUSD (ZUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

ZUSD kohalike valuutade suhtes

ZUSD (ZUSD) tokenoomika

ZUSD (ZUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZUSD (ZUSD) kohta Kui palju on ZUSD (ZUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas ZUSD hind USD on 0.9982 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZUSD/USD hind? $ 0.9982 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZUSD turukapitalisatsioon? ZUSD turukapitalisatsioon on $ 18.47M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZUSD ringlev varu? ZUSD ringlev varu on 18.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZUSD (ATH) hind? ZUSD saavutab ATH hinna summas 5.02 USD . Mis oli kõigi aegade ZUSD madalaim (ATL) hind? ZUSD nägi ATL hinda summas 0.493968 USD . Milline on ZUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZUSD kauplemismaht on -- USD . Kas ZUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? ZUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZUSD hinna ennustust

