1 ZM/USD reaalajas hind:

$0.00132524
-4.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZoomSwap (ZM) reaalajas hinnagraafik
ZoomSwap (ZM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0013131
24 h madal
$ 0.00138484
24 h kõrge

$ 0.0013131
$ 0.00138484
$ 0.897395
$ 0.00110974
--

-4.30%

-1.39%

-1.39%

ZoomSwap (ZM) reaalajas hind on $0.00132524. Viimase 24 tunni jooksul ZM kaubeldud madalaim $ 0.0013131 ja kõrgeim $ 0.00138484 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.897395 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00110974.

Lüliajalise tootluse osas on ZM muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.30% 24 tunni vältel -1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZoomSwap (ZM) – turuteave

$ 0.54
--
$ 51.83K
404.00
39,112,616.032176
ZoomSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 0.54 -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZM ringlev varu on 404.00, mille koguvaru on 39112616.032176. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.83K.

ZoomSwap (ZM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZoomSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZoomSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0000090906.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZoomSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0000809457.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZoomSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0000944146643674513.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.30%
30 päeva$ +0.0000090906+0.69%
60 päeva$ +0.0000809457+6.11%
90 päeva$ +0.0000944146643674513+7.67%

Mis on ZoomSwap (ZM)

ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZoomSwap (ZM) allikas

Ametlik veebisait

ZoomSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZoomSwap (ZM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZoomSwap (ZM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZoomSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZoomSwap hinna ennustust kohe!

ZM kohalike valuutade suhtes

ZoomSwap (ZM) tokenoomika

ZoomSwap (ZM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZoomSwap (ZM) kohta

Kui palju on ZoomSwap (ZM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZM hind USD on 0.00132524 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZM/USD hind?
Praegune hind ZM/USD on $ 0.00132524. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZoomSwap turukapitalisatsioon?
ZM turukapitalisatsioon on $ 0.54 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZM ringlev varu?
ZM ringlev varu on 404.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZM (ATH) hind?
ZM saavutab ATH hinna summas 0.897395 USD.
Mis oli kõigi aegade ZM madalaim (ATL) hind?
ZM nägi ATL hinda summas 0.00110974 USD.
Milline on ZM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZM kauplemismaht on -- USD.
Kas ZM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.