Mis on ZoomSwap (ZM)

ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens.

ZoomSwap (ZM) allikas Ametlik veebisait

ZoomSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZoomSwap (ZM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZoomSwap (ZM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZoomSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ZoomSwap hinna ennustust

ZM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ZoomSwap (ZM) tokenoomika

ZoomSwap (ZM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZoomSwap (ZM) kohta Kui palju on ZoomSwap (ZM) tänapäeval väärt? Reaalajas ZM hind USD on 0.00132524 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZM/USD hind? $ 0.00132524 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZoomSwap turukapitalisatsioon? ZM turukapitalisatsioon on $ 0.54 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZM ringlev varu? ZM ringlev varu on 404.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZM (ATH) hind? ZM saavutab ATH hinna summas 0.897395 USD . Mis oli kõigi aegade ZM madalaim (ATL) hind? ZM nägi ATL hinda summas 0.00110974 USD . Milline on ZM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZM kauplemismaht on -- USD . Kas ZM sel aastal kõrgemale ka suundub? ZM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZM hinna ennustust

