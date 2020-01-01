Zoomie (ZOOMIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zoomie (ZOOMIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zoomie (ZOOMIE) teave When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger! Ametlik veebisait: https://x.com/i/communities/1916671175880528371 Ostke ZOOMIE kohe!

Zoomie (ZOOMIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zoomie (ZOOMIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Koguvaru: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Ringlev varu: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Zoomie (ZOOMIE) hinna kohta

Zoomie (ZOOMIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zoomie (ZOOMIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZOOMIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZOOMIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZOOMIE tokeni tokenoomikat, avastage ZOOMIE tokeni reaalajas hinda!

ZOOMIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZOOMIE võiks suunduda? Meie ZOOMIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZOOMIE tokeni hinna ennustust kohe!

