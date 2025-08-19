Rohkem infot ZOOMIE

Zoomie hind (ZOOMIE)

1 ZOOMIE/USD reaalajas hind:

-6.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Zoomie (ZOOMIE) reaalajas hinnagraafik
Zoomie (ZOOMIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.17%

-6.74%

-23.58%

-23.58%

Zoomie (ZOOMIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZOOMIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZOOMIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZOOMIE muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -6.74% 24 tunni vältel -23.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zoomie (ZOOMIE) – turuteave

--
----

999.73M
999.73M 999.73M

999,730,412.738258
999,730,412.738258 999,730,412.738258

Zoomie praegune turukapitalisatsioon on $ 6.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZOOMIE ringlev varu on 999.73M, mille koguvaru on 999730412.738258. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.81K.

Zoomie (ZOOMIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zoomie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zoomie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zoomie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zoomie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.74%
30 päeva$ 0-34.47%
60 päeva$ 0+22.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Zoomie (ZOOMIE)

When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zoomie (ZOOMIE) allikas

Ametlik veebisait

Zoomie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zoomie (ZOOMIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zoomie (ZOOMIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zoomie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zoomie hinna ennustust kohe!

ZOOMIE kohalike valuutade suhtes

Zoomie (ZOOMIE) tokenoomika

Zoomie (ZOOMIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZOOMIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zoomie (ZOOMIE) kohta

Kui palju on Zoomie (ZOOMIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZOOMIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZOOMIE/USD hind?
Praegune hind ZOOMIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zoomie turukapitalisatsioon?
ZOOMIE turukapitalisatsioon on $ 6.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZOOMIE ringlev varu?
ZOOMIE ringlev varu on 999.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZOOMIE (ATH) hind?
ZOOMIE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ZOOMIE madalaim (ATL) hind?
ZOOMIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZOOMIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZOOMIE kauplemismaht on -- USD.
Kas ZOOMIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZOOMIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZOOMIE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.