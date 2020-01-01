ZODs (ZODS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZODs (ZODS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZODs (ZODS) teave ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort. Ametlik veebisait: https://www.zods.pro/ Valge raamat: https://www.zods.pro/ Ostke ZODS kohe!

ZODs (ZODS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZODs (ZODS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 305.77K $ 305.77K $ 305.77K Koguvaru: $ 823.61M $ 823.61M $ 823.61M Ringlev varu: $ 741.22M $ 741.22M $ 741.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 339.75K $ 339.75K $ 339.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02332287 $ 0.02332287 $ 0.02332287 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00041057 $ 0.00041057 $ 0.00041057 Lisateave ZODs (ZODS) hinna kohta

ZODs (ZODS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZODs (ZODS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZODS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZODS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZODS tokeni tokenoomikat, avastage ZODS tokeni reaalajas hinda!

ZODS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZODS võiks suunduda? Meie ZODS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZODS tokeni hinna ennustust kohe!

