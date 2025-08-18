Rohkem infot ZODS

ZODS Hinnainfo

ZODS Valge raamat

ZODS Ametlik veebisait

ZODS Tokenoomika

ZODS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ZODs logo

ZODs hind (ZODS)

Loendis mitteolevad

1 ZODS/USD reaalajas hind:

$0.00042716
$0.00042716$0.00042716
+3.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZODs (ZODS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:55:48 (UTC+8)

ZODs (ZODS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00041013
$ 0.00041013$ 0.00041013
24 h madal
$ 0.00045719
$ 0.00045719$ 0.00045719
24 h kõrge

$ 0.00041013
$ 0.00041013$ 0.00041013

$ 0.00045719
$ 0.00045719$ 0.00045719

$ 0.02332287
$ 0.02332287$ 0.02332287

$ 0.00011597
$ 0.00011597$ 0.00011597

-0.13%

+2.85%

+33.09%

+33.09%

ZODs (ZODS) reaalajas hind on $0.00042396. Viimase 24 tunni jooksul ZODS kaubeldud madalaim $ 0.00041013 ja kõrgeim $ 0.00045719 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZODSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02332287 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00011597.

Lüliajalise tootluse osas on ZODS muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, +2.85% 24 tunni vältel +33.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZODs (ZODS) – turuteave

$ 314.23K
$ 314.23K$ 314.23K

--
----

$ 349.15K
$ 349.15K$ 349.15K

741.22M
741.22M 741.22M

823,609,937.75246
823,609,937.75246 823,609,937.75246

ZODs praegune turukapitalisatsioon on $ 314.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZODS ringlev varu on 741.22M, mille koguvaru on 823609937.75246. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 349.15K.

ZODs (ZODS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZODs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZODs ja USD hinnamuutus $ +0.0000303273.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZODs ja USD hinnamuutus $ +0.0001555313.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZODs ja USD hinnamuutus $ -0.0002458384292644512.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.85%
30 päeva$ +0.0000303273+7.15%
60 päeva$ +0.0001555313+36.69%
90 päeva$ -0.0002458384292644512-36.70%

Mis on ZODs (ZODS)

ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZODs (ZODS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ZODs hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZODs (ZODS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZODs (ZODS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZODs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZODs hinna ennustust kohe!

ZODS kohalike valuutade suhtes

ZODs (ZODS) tokenoomika

ZODs (ZODS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZODS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZODs (ZODS) kohta

Kui palju on ZODs (ZODS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZODS hind USD on 0.00042396 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZODS/USD hind?
Praegune hind ZODS/USD on $ 0.00042396. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZODs turukapitalisatsioon?
ZODS turukapitalisatsioon on $ 314.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZODS ringlev varu?
ZODS ringlev varu on 741.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZODS (ATH) hind?
ZODS saavutab ATH hinna summas 0.02332287 USD.
Mis oli kõigi aegade ZODS madalaim (ATL) hind?
ZODS nägi ATL hinda summas 0.00011597 USD.
Milline on ZODS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZODS kauplemismaht on -- USD.
Kas ZODS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZODS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZODS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:55:48 (UTC+8)

ZODs (ZODS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.