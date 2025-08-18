Rohkem infot ZOD

Zodor hind (ZOD)

1 ZOD/USD reaalajas hind:

$0.00130959
$0.00130959
-0.40%1D
Zodor (ZOD) reaalajas hinnagraafik
Zodor (ZOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

-0.41%

+9.26%

+9.26%

Zodor (ZOD) reaalajas hind on $0.00130959. Viimase 24 tunni jooksul ZOD kaubeldud madalaim $ 0.00129087 ja kõrgeim $ 0.00131864 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0014363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel +9.26% viimase 7 päeva jooksul.

Zodor (ZOD) – turuteave

Zodor praegune turukapitalisatsioon on $ 130.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZOD ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 130.96K.

Zodor (ZOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zodor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zodor ja USD hinnamuutus $ +0.0000440460.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zodor ja USD hinnamuutus $ +0.0003674355.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zodor ja USD hinnamuutus $ +0.000226970579997127.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.41%
30 päeva$ +0.0000440460+3.36%
60 päeva$ +0.0003674355+28.06%
90 päeva$ +0.000226970579997127+20.96%

Mis on Zodor (ZOD)

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zodor (ZOD) allikas

Ametlik veebisait

Zodor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zodor (ZOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zodor (ZOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zodor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zodor hinna ennustust kohe!

ZOD kohalike valuutade suhtes

Zodor (ZOD) tokenoomika

Zodor (ZOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zodor (ZOD) kohta

Kui palju on Zodor (ZOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZOD hind USD on 0.00130959 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZOD/USD hind?
Praegune hind ZOD/USD on $ 0.00130959. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zodor turukapitalisatsioon?
ZOD turukapitalisatsioon on $ 130.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZOD ringlev varu?
ZOD ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZOD (ATH) hind?
ZOD saavutab ATH hinna summas 0.0014363 USD.
Mis oli kõigi aegade ZOD madalaim (ATL) hind?
ZOD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZOD kauplemismaht on -- USD.
Kas ZOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZOD hinna ennustust.
