Mis on Zodor (ZOD)

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

Üksuse Zodor (ZOD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Zodor (ZOD) tokenoomika

Zodor (ZOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zodor (ZOD) kohta Kui palju on Zodor (ZOD) tänapäeval väärt? Reaalajas ZOD hind USD on 0.00130959 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZOD/USD hind? $ 0.00130959 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZOD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zodor turukapitalisatsioon? ZOD turukapitalisatsioon on $ 130.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZOD ringlev varu? ZOD ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZOD (ATH) hind? ZOD saavutab ATH hinna summas 0.0014363 USD . Mis oli kõigi aegade ZOD madalaim (ATL) hind? ZOD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZOD kauplemismaht on -- USD . Kas ZOD sel aastal kõrgemale ka suundub? ZOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZOD hinna ennustust

