ZMINE (ZMN) reaalajas hind on $0.0156189. Viimase 24 tunni jooksul ZMN kaubeldud madalaim $ 0.01556762 ja kõrgeim $ 0.01611566 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZMNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.175995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ZMN muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -2.54% 24 tunni vältel +11.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZMINE praegune turukapitalisatsioon on $ 640.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZMN ringlev varu on 40.98M, mille koguvaru on 40982566.509358466. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 640.10K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ZMINE ja USD hinnamuutus $ -0.00040865866021811.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZMINE ja USD hinnamuutus $ +0.0025829459.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZMINE ja USD hinnamuutus $ +0.0044070241.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZMINE ja USD hinnamuutus $ +0.003388804335209066.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00040865866021811
|-2.54%
|30 päeva
|$ +0.0025829459
|+16.54%
|60 päeva
|$ +0.0044070241
|+28.22%
|90 päeva
|$ +0.003388804335209066
|+27.71%
ZMINE is a cryptocurrency mining ICO project. It has a unique business model which it is named ""We rent your graphic card (WRYGC)"". The model has run successfully for a year. There are approximately ten thousand GPUs from hundreds of customer in company's facilities. The company make a contract with customer for borrowing GPUs. After that, every half month, the benefit, after electricity cost deducted, will be divided 50:50 between the company and customers. The company will manage all other hardware and facilities and take card of all other cost. It is different from cloud mining because customer own their real graphic cards not just hashing power. Moreover, all of founders have developer background they have invested and mainly focused on R&D in order to optimize the profit not solely the size of mining farm. In term of technology, there are various of advantages, for example coin mining switching, fast GPUs deployment, customize mining hardware, and GPUs overclock profiling. The fund from ICO will be spent to support the real requirements from customers and existing business. 1. Customer don't have advance knowledge about GPUs and mining technology. Therefore, we would purchase large batch of GPUs for cheaper price and suitable mining spec. 2. They would like to invest in mining, however large batch of GPUs and mining equipment could take 1-2 months to be transported. We book and prepare all of those in advance by the fund. Then, it will be ready in very short period. 3. Customer would like to trade their GPUs. ZMINE will developed GPUs market which customer could bid and offer their own GPU comfortably. ZMINE token have been listed in the number one Thailand cryptocurrency exchange, https://bx.in.th, within couple weeks after the sale period being end. After listing, the price has maintained nearly twofold the ICO price. The 24 hours trading value has swung from $110,000 USD to $800,000 USD. These facts could be verified the quality of ZMINE team and trust from customer.
ZMINE (ZMN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.