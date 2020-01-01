ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZKsync Staked ETH (ZKETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZKsync Staked ETH (ZKETH) teave zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Ametlik veebisait: https://zksync.dinero.xyz/ Ostke ZKETH kohe!

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZKsync Staked ETH (ZKETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.42K $ 30.42K $ 30.42K Koguvaru: $ 6.99 $ 6.99 $ 6.99 Ringlev varu: $ 6.99 $ 6.99 $ 6.99 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.42K $ 30.42K $ 30.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,756.37 $ 4,756.37 $ 4,756.37 Kõigi aegade madalaim: $ 1,443.0 $ 1,443.0 $ 1,443.0 Praegune hind: $ 4,351.37 $ 4,351.37 $ 4,351.37 Lisateave ZKsync Staked ETH (ZKETH) hinna kohta

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZKETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZKETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZKETH tokeni tokenoomikat, avastage ZKETH tokeni reaalajas hinda!

ZKETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZKETH võiks suunduda? Meie ZKETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZKETH tokeni hinna ennustust kohe!

