Mis on ZKsync Staked ETH (ZKETH)

zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would.

Üksuse ZKsync Staked ETH (ZKETH) allikas Ametlik veebisait

ZKsync Staked ETH hinna ennustus (USD)

Vaadake ZKsync Staked ETH hinna ennustust kohe!

ZKETH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenoomika

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZKsync Staked ETH (ZKETH) kohta Kui palju on ZKsync Staked ETH (ZKETH) tänapäeval väärt? Reaalajas ZKETH hind USD on 4,736.5 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZKETH/USD hind? $ 4,736.5 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZKETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZKsync Staked ETH turukapitalisatsioon? ZKETH turukapitalisatsioon on $ 33.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZKETH ringlev varu? ZKETH ringlev varu on 6.99 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKETH (ATH) hind? ZKETH saavutab ATH hinna summas 4,756.37 USD . Mis oli kõigi aegade ZKETH madalaim (ATL) hind? ZKETH nägi ATL hinda summas 1,443.0 USD . Milline on ZKETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZKETH kauplemismaht on -- USD . Kas ZKETH sel aastal kõrgemale ka suundub? ZKETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKETH hinna ennustust

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Olulised valdkonna uudised