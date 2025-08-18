Rohkem infot ZKETH

ZKsync Staked ETH logo

ZKsync Staked ETH hind (ZKETH)

Loendis mitteolevad

1 ZKETH/USD reaalajas hind:

$4,736.5
$4,736.5
0.00%1D
USD
ZKsync Staked ETH (ZKETH) reaalajas hinnagraafik
ZKsync Staked ETH (ZKETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 4,756.37
$ 4,756.37

$ 1,443.0
$ 1,443.0

--

--

+20.72%

+20.72%

ZKsync Staked ETH (ZKETH) reaalajas hind on $4,736.5. Viimase 24 tunni jooksul ZKETH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,756.37 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,443.0.

Lüliajalise tootluse osas on ZKETH muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +20.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) – turuteave

$ 33.12K
$ 33.12K

--
----

$ 33.12K
$ 33.12K

6.99
6.99

6.991883582336306
6.991883582336306

ZKsync Staked ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 33.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZKETH ringlev varu on 6.99, mille koguvaru on 6.991883582336306. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.12K.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZKsync Staked ETH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZKsync Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +2,694.8312013500.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZKsync Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +4,164.8987063500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZKsync Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +2,246.1497682733416.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +2,694.8312013500+56.89%
60 päeva$ +4,164.8987063500+87.93%
90 päeva$ +2,246.1497682733416+90.19%

Mis on ZKsync Staked ETH (ZKETH)

zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZKsync Staked ETH (ZKETH) allikas

Ametlik veebisait

ZKsync Staked ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZKsync Staked ETH (ZKETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZKsync Staked ETH (ZKETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZKsync Staked ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZKsync Staked ETH hinna ennustust kohe!

ZKETH kohalike valuutade suhtes

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenoomika

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZKsync Staked ETH (ZKETH) kohta

Kui palju on ZKsync Staked ETH (ZKETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZKETH hind USD on 4,736.5 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZKETH/USD hind?
Praegune hind ZKETH/USD on $ 4,736.5. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZKsync Staked ETH turukapitalisatsioon?
ZKETH turukapitalisatsioon on $ 33.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZKETH ringlev varu?
ZKETH ringlev varu on 6.99 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKETH (ATH) hind?
ZKETH saavutab ATH hinna summas 4,756.37 USD.
Mis oli kõigi aegade ZKETH madalaim (ATL) hind?
ZKETH nägi ATL hinda summas 1,443.0 USD.
Milline on ZKETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZKETH kauplemismaht on -- USD.
Kas ZKETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZKETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKETH hinna ennustust.
ZKsync Staked ETH (ZKETH) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.