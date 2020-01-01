ZKitty Bot ($ZKITTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZKitty Bot ($ZKITTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZKitty Bot ($ZKITTY) teave 5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram Ametlik veebisait: https://www.zkitty.xyz/ Valge raamat: https://zkitty-dao.gitbook.io/zkitty-dao-documentation/ Ostke $ZKITTY kohe!

ZKitty Bot ($ZKITTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZKitty Bot ($ZKITTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.45K $ 40.45K $ 40.45K Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 100.03K $ 100.03K $ 100.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.116901 $ 0.116901 $ 0.116901 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00496324 $ 0.00496324 $ 0.00496324 Praegune hind: $ 0.0200052 $ 0.0200052 $ 0.0200052 Lisateave ZKitty Bot ($ZKITTY) hinna kohta

ZKitty Bot ($ZKITTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZKitty Bot ($ZKITTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $ZKITTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $ZKITTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $ZKITTY tokeni tokenoomikat, avastage $ZKITTY tokeni reaalajas hinda!

$ZKITTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $ZKITTY võiks suunduda? Meie $ZKITTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $ZKITTY tokeni hinna ennustust kohe!

