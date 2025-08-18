Rohkem infot ZKGPT

ZKGPT Hinnainfo

ZKGPT Valge raamat

ZKGPT Ametlik veebisait

ZKGPT Tokenoomika

ZKGPT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ZKGPT logo

ZKGPT hind (ZKGPT)

Loendis mitteolevad

1 ZKGPT/USD reaalajas hind:

--
----
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZKGPT (ZKGPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:43:31 (UTC+8)

ZKGPT (ZKGPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00414383
$ 0.00414383$ 0.00414383

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-4.06%

+0.34%

+0.34%

ZKGPT (ZKGPT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZKGPT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKGPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00414383 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZKGPT muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -4.06% 24 tunni vältel +0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZKGPT (ZKGPT) – turuteave

$ 28.52K
$ 28.52K$ 28.52K

--
----

$ 28.52K
$ 28.52K$ 28.52K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZKGPT praegune turukapitalisatsioon on $ 28.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZKGPT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.52K.

ZKGPT (ZKGPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZKGPT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZKGPT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZKGPT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZKGPT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.06%
30 päeva$ 0+18.72%
60 päeva$ 0+56.16%
90 päeva$ 0--

Mis on ZKGPT (ZKGPT)

ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZKGPT (ZKGPT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ZKGPT hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZKGPT (ZKGPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZKGPT (ZKGPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZKGPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZKGPT hinna ennustust kohe!

ZKGPT kohalike valuutade suhtes

ZKGPT (ZKGPT) tokenoomika

ZKGPT (ZKGPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKGPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZKGPT (ZKGPT) kohta

Kui palju on ZKGPT (ZKGPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZKGPT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZKGPT/USD hind?
Praegune hind ZKGPT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZKGPT turukapitalisatsioon?
ZKGPT turukapitalisatsioon on $ 28.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZKGPT ringlev varu?
ZKGPT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKGPT (ATH) hind?
ZKGPT saavutab ATH hinna summas 0.00414383 USD.
Mis oli kõigi aegade ZKGPT madalaim (ATL) hind?
ZKGPT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZKGPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZKGPT kauplemismaht on -- USD.
Kas ZKGPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZKGPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKGPT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:43:31 (UTC+8)

ZKGPT (ZKGPT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.