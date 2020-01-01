zkExchange (ZKEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi zkExchange (ZKEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

zkExchange (ZKEX) teave zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders. Ametlik veebisait: https://zkexchange.org/ Valge raamat: https://docs.zkexchange.org/ Ostke ZKEX kohe!

zkExchange (ZKEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage zkExchange (ZKEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 113.92K $ 113.92K $ 113.92K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 113.92K $ 113.92K $ 113.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.170424 $ 0.170424 $ 0.170424 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00113921 $ 0.00113921 $ 0.00113921 Lisateave zkExchange (ZKEX) hinna kohta

zkExchange (ZKEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud zkExchange (ZKEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZKEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZKEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZKEX tokeni tokenoomikat, avastage ZKEX tokeni reaalajas hinda!

ZKEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZKEX võiks suunduda? Meie ZKEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZKEX tokeni hinna ennustust kohe!

