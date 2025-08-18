Rohkem infot ZKEX

ZKEX Hinnainfo

ZKEX Valge raamat

ZKEX Ametlik veebisait

ZKEX Tokenoomika

ZKEX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

zkExchange logo

zkExchange hind (ZKEX)

Loendis mitteolevad

1 ZKEX/USD reaalajas hind:

$0.00117504
$0.00117504$0.00117504
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
zkExchange (ZKEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:13:55 (UTC+8)

zkExchange (ZKEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0011741
$ 0.0011741$ 0.0011741
24 h madal
$ 0.00117557
$ 0.00117557$ 0.00117557
24 h kõrge

$ 0.0011741
$ 0.0011741$ 0.0011741

$ 0.00117557
$ 0.00117557$ 0.00117557

$ 0.170424
$ 0.170424$ 0.170424

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-0.06%

-1.40%

-1.40%

zkExchange (ZKEX) reaalajas hind on $0.00117475. Viimase 24 tunni jooksul ZKEX kaubeldud madalaim $ 0.0011741 ja kõrgeim $ 0.00117557 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.170424 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZKEX muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -1.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

zkExchange (ZKEX) – turuteave

$ 117.52K
$ 117.52K$ 117.52K

--
----

$ 117.52K
$ 117.52K$ 117.52K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

zkExchange praegune turukapitalisatsioon on $ 117.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZKEX ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 117.52K.

zkExchange (ZKEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse zkExchange ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse zkExchange ja USD hinnamuutus $ +0.0003329061.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse zkExchange ja USD hinnamuutus $ +0.0005911712.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse zkExchange ja USD hinnamuutus $ +0.0001784577258971665.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.06%
30 päeva$ +0.0003329061+28.34%
60 päeva$ +0.0005911712+50.32%
90 päeva$ +0.0001784577258971665+17.91%

Mis on zkExchange (ZKEX)

zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse zkExchange (ZKEX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

zkExchange hinna ennustus (USD)

Kui palju on zkExchange (ZKEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zkExchange (ZKEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zkExchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake zkExchange hinna ennustust kohe!

ZKEX kohalike valuutade suhtes

zkExchange (ZKEX) tokenoomika

zkExchange (ZKEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse zkExchange (ZKEX) kohta

Kui palju on zkExchange (ZKEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZKEX hind USD on 0.00117475 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZKEX/USD hind?
Praegune hind ZKEX/USD on $ 0.00117475. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on zkExchange turukapitalisatsioon?
ZKEX turukapitalisatsioon on $ 117.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZKEX ringlev varu?
ZKEX ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKEX (ATH) hind?
ZKEX saavutab ATH hinna summas 0.170424 USD.
Mis oli kõigi aegade ZKEX madalaim (ATL) hind?
ZKEX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZKEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZKEX kauplemismaht on -- USD.
Kas ZKEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZKEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:13:55 (UTC+8)

zkExchange (ZKEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.