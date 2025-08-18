Mis on zkExchange (ZKEX)

zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders.

Üksuse zkExchange (ZKEX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

zkExchange (ZKEX) tokenoomika

zkExchange (ZKEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on zkExchange (ZKEX) tänapäeval väärt? Reaalajas ZKEX hind USD on 0.00117475 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZKEX/USD hind? $ 0.00117475 . Milline on zkExchange turukapitalisatsioon? ZKEX turukapitalisatsioon on $ 117.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZKEX ringlev varu? ZKEX ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKEX (ATH) hind? ZKEX saavutab ATH hinna summas 0.170424 USD . Mis oli kõigi aegade ZKEX madalaim (ATL) hind? ZKEX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZKEX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZKEX kauplemismaht on -- USD .

