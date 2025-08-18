Rohkem infot ZKB

ZKBase hind (ZKB)

1 ZKB/USD reaalajas hind:

$0.00440238
$0.00440238$0.00440238
0.00%1D
USD
ZKBase (ZKB) reaalajas hinnagraafik
ZKBase (ZKB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00440218
$ 0.00440218$ 0.00440218
24 h madal
$ 0.00440278
$ 0.00440278$ 0.00440278
24 h kõrge

$ 0.00440218
$ 0.00440218$ 0.00440218

$ 0.00440278
$ 0.00440278$ 0.00440278

$ 11.24
$ 11.24$ 11.24

$ 0.00060422
$ 0.00060422$ 0.00060422

--

+0.00%

-28.98%

-28.98%

ZKBase (ZKB) reaalajas hind on $0.00440238. Viimase 24 tunni jooksul ZKB kaubeldud madalaim $ 0.00440218 ja kõrgeim $ 0.00440278 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.24 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00060422.

Lüliajalise tootluse osas on ZKB muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel -28.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZKBase (ZKB) – turuteave

$ 983.71K
$ 983.71K$ 983.71K

--
----

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

223.45M
223.45M 223.45M

598,008,482.8432599
598,008,482.8432599 598,008,482.8432599

ZKBase praegune turukapitalisatsioon on $ 983.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZKB ringlev varu on 223.45M, mille koguvaru on 598008482.8432599. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.63M.

ZKBase (ZKB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZKBase ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZKBase ja USD hinnamuutus $ -0.0001899428.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZKBase ja USD hinnamuutus $ +0.0060715679.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZKBase ja USD hinnamuutus $ +0.0029744756757796604.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ -0.0001899428-4.31%
60 päeva$ +0.0060715679+137.92%
90 päeva$ +0.0029744756757796604+208.31%

Mis on ZKBase (ZKB)

Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZKBase (ZKB) allikas

Ametlik veebisait

ZKBase hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZKBase (ZKB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZKBase (ZKB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZKBase nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZKBase hinna ennustust kohe!

ZKB kohalike valuutade suhtes

ZKBase (ZKB) tokenoomika

ZKBase (ZKB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZKBase (ZKB) kohta

Kui palju on ZKBase (ZKB) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZKB hind USD on 0.00440238 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZKB/USD hind?
Praegune hind ZKB/USD on $ 0.00440238. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZKBase turukapitalisatsioon?
ZKB turukapitalisatsioon on $ 983.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZKB ringlev varu?
ZKB ringlev varu on 223.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKB (ATH) hind?
ZKB saavutab ATH hinna summas 11.24 USD.
Mis oli kõigi aegade ZKB madalaim (ATL) hind?
ZKB nägi ATL hinda summas 0.00060422 USD.
Milline on ZKB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZKB kauplemismaht on -- USD.
Kas ZKB sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZKB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKB hinna ennustust.
