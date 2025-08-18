Mis on ZKBase (ZKB)

Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders

Kui palju on ZKBase (ZKB) tänapäeval väärt? Reaalajas ZKB hind USD on 0.00440238 USD. Milline on praegune ZKB/USD hind? $ 0.00440238. Milline on ZKBase turukapitalisatsioon? ZKB turukapitalisatsioon on $ 983.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on ZKB ringlev varu? ZKB ringlev varu on 223.45M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKB (ATH) hind? ZKB saavutab ATH hinna summas 11.24 USD. Mis oli kõigi aegade ZKB madalaim (ATL) hind? ZKB nägi ATL hinda summas 0.00060422 USD.

