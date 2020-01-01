zJOE (ZJOE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi zJOE (ZJOE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

zJOE (ZJOE) teave Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Ametlik veebisait: https://vectorfinance.io/ Valge raamat: https://docs.vectorfinance.io/ Ostke ZJOE kohe!

zJOE (ZJOE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage zJOE (ZJOE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.45M Koguvaru: $ 14.12M Ringlev varu: $ 14.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.839411 Kõigi aegade madalaim: $ 0.087044 Praegune hind: $ 0.173703 Lisateave zJOE (ZJOE) hinna kohta

zJOE (ZJOE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud zJOE (ZJOE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZJOE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZJOE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZJOE tokeni tokenoomikat, avastage ZJOE tokeni reaalajas hinda!

ZJOE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZJOE võiks suunduda? Meie ZJOE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZJOE tokeni hinna ennustust kohe!

