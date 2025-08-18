Mis on zJOE (ZJOE)

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse zJOE (ZJOE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

zJOE hinna ennustus (USD)

Kui palju on zJOE (ZJOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zJOE (ZJOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zJOE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake zJOE hinna ennustust kohe!

ZJOE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

zJOE (ZJOE) tokenoomika

zJOE (ZJOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZJOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse zJOE (ZJOE) kohta Kui palju on zJOE (ZJOE) tänapäeval väärt? Reaalajas ZJOE hind USD on 0.189541 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZJOE/USD hind? $ 0.189541 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZJOE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on zJOE turukapitalisatsioon? ZJOE turukapitalisatsioon on $ 2.68M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZJOE ringlev varu? ZJOE ringlev varu on 14.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZJOE (ATH) hind? ZJOE saavutab ATH hinna summas 0.839411 USD . Mis oli kõigi aegade ZJOE madalaim (ATL) hind? ZJOE nägi ATL hinda summas 0.087044 USD . Milline on ZJOE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZJOE kauplemismaht on -- USD . Kas ZJOE sel aastal kõrgemale ka suundub? ZJOE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZJOE hinna ennustust

zJOE (ZJOE) Olulised valdkonna uudised