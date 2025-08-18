Rohkem infot ZJOE

zJOE logo

zJOE hind (ZJOE)

Loendis mitteolevad

1 ZJOE/USD reaalajas hind:

$0.189541
$0.189541$0.189541
0.00%1D
mexc
USD
zJOE (ZJOE) reaalajas hinnagraafik
zJOE (ZJOE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.839411
$ 0.839411$ 0.839411

$ 0.087044
$ 0.087044$ 0.087044

--

--

+0.43%

+0.43%

zJOE (ZJOE) reaalajas hind on $0.189541. Viimase 24 tunni jooksul ZJOE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZJOEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.839411 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.087044.

Lüliajalise tootluse osas on ZJOE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

zJOE (ZJOE) – turuteave

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

--
----

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

14.12M
14.12M 14.12M

14,115,499.00823794
14,115,499.00823794 14,115,499.00823794

zJOE praegune turukapitalisatsioon on $ 2.68M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZJOE ringlev varu on 14.12M, mille koguvaru on 14115499.00823794. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.68M.

zJOE (ZJOE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse zJOE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse zJOE ja USD hinnamuutus $ -0.0001036410.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse zJOE ja USD hinnamuutus $ +0.0453259249.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse zJOE ja USD hinnamuutus $ +0.03495389322521077.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0001036410-0.05%
60 päeva$ +0.0453259249+23.91%
90 päeva$ +0.03495389322521077+22.61%

Mis on zJOE (ZJOE)

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

Üksuse zJOE (ZJOE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

zJOE hinna ennustus (USD)

Kui palju on zJOE (ZJOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zJOE (ZJOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zJOE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake zJOE hinna ennustust kohe!

ZJOE kohalike valuutade suhtes

zJOE (ZJOE) tokenoomika

zJOE (ZJOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZJOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse zJOE (ZJOE) kohta

Kui palju on zJOE (ZJOE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZJOE hind USD on 0.189541 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZJOE/USD hind?
Praegune hind ZJOE/USD on $ 0.189541. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on zJOE turukapitalisatsioon?
ZJOE turukapitalisatsioon on $ 2.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZJOE ringlev varu?
ZJOE ringlev varu on 14.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZJOE (ATH) hind?
ZJOE saavutab ATH hinna summas 0.839411 USD.
Mis oli kõigi aegade ZJOE madalaim (ATL) hind?
ZJOE nägi ATL hinda summas 0.087044 USD.
Milline on ZJOE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZJOE kauplemismaht on -- USD.
Kas ZJOE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZJOE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZJOE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.