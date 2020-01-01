ZIPPY ($ZIPPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZIPPY ($ZIPPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZIPPY ($ZIPPY) teave Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things. Ametlik veebisait: https://www.zippycoin.fun/ Ostke $ZIPPY kohe!

ZIPPY ($ZIPPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZIPPY ($ZIPPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.25K $ 43.25K $ 43.25K Koguvaru: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ringlev varu: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.25K $ 43.25K $ 43.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ZIPPY ($ZIPPY) hinna kohta

ZIPPY ($ZIPPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZIPPY ($ZIPPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $ZIPPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $ZIPPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $ZIPPY tokeni tokenoomikat, avastage $ZIPPY tokeni reaalajas hinda!

$ZIPPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $ZIPPY võiks suunduda? Meie $ZIPPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $ZIPPY tokeni hinna ennustust kohe!

