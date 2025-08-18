Rohkem infot $ZIPPY

--
----
-6.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
ZIPPY ($ZIPPY) reaalajas hinnagraafik
ZIPPY ($ZIPPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.14%

-6.18%

+15.72%

+15.72%

ZIPPY ($ZIPPY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $ZIPPY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ZIPPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $ZIPPY muutunud +1.14% viimase tunni jooksul, -6.18% 24 tunni vältel +15.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZIPPY ($ZIPPY) – turuteave

$ 44.81K
$ 44.81K$ 44.81K

--
----

$ 44.81K
$ 44.81K$ 44.81K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

ZIPPY praegune turukapitalisatsioon on $ 44.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ZIPPY ringlev varu on 690.00M, mille koguvaru on 690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.81K.

ZIPPY ($ZIPPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZIPPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZIPPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZIPPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZIPPY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.18%
30 päeva$ 0+190.80%
60 päeva$ 0-70.60%
90 päeva$ 0--

Mis on ZIPPY ($ZIPPY)

Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZIPPY ($ZIPPY) allikas

Ametlik veebisait

ZIPPY hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZIPPY ($ZIPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZIPPY ($ZIPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZIPPY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZIPPY hinna ennustust kohe!

$ZIPPY kohalike valuutade suhtes

ZIPPY ($ZIPPY) tokenoomika

ZIPPY ($ZIPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ZIPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZIPPY ($ZIPPY) kohta

Kui palju on ZIPPY ($ZIPPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $ZIPPY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $ZIPPY/USD hind?
Praegune hind $ZIPPY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZIPPY turukapitalisatsioon?
$ZIPPY turukapitalisatsioon on $ 44.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $ZIPPY ringlev varu?
$ZIPPY ringlev varu on 690.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ZIPPY (ATH) hind?
$ZIPPY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $ZIPPY madalaim (ATL) hind?
$ZIPPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $ZIPPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $ZIPPY kauplemismaht on -- USD.
Kas $ZIPPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$ZIPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ZIPPY hinna ennustust.
