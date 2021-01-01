Zipmex (ZMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zipmex (ZMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zipmex (ZMT) teave ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment. Ametlik veebisait: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD Ostke ZMT kohe!

Zipmex (ZMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zipmex (ZMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 185.20K $ 185.20K $ 185.20K Koguvaru: $ 199.53M $ 199.53M $ 199.53M Ringlev varu: $ 88.57M $ 88.57M $ 88.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 417.20K $ 417.20K $ 417.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00209094 $ 0.00209094 $ 0.00209094 Lisateave Zipmex (ZMT) hinna kohta

Zipmex (ZMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zipmex (ZMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZMT tokeni tokenoomikat, avastage ZMT tokeni reaalajas hinda!

ZMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZMT võiks suunduda? Meie ZMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZMT tokeni hinna ennustust kohe!

