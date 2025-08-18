Rohkem infot ZMT

Zipmex hind (ZMT)

1 ZMT/USD reaalajas hind:

-8.80%1D
Zipmex (ZMT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:40:31 (UTC+8)

Zipmex (ZMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.00%

-8.82%

+2.70%

+2.70%

Zipmex (ZMT) reaalajas hind on $0.00155077. Viimase 24 tunni jooksul ZMT kaubeldud madalaim $ 0.00155076 ja kõrgeim $ 0.00170094 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.88 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZMT muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -8.82% 24 tunni vältel +2.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zipmex (ZMT) – turuteave

--
----

Zipmex praegune turukapitalisatsioon on $ 137.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZMT ringlev varu on 88.57M, mille koguvaru on 199526316.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 309.42K.

Zipmex (ZMT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zipmex ja USD hinnamuutus $ -0.000150028683899624.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zipmex ja USD hinnamuutus $ +0.0000307911.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zipmex ja USD hinnamuutus $ -0.0007824329.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zipmex ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000150028683899624-8.82%
30 päeva$ +0.0000307911+1.99%
60 päeva$ -0.0007824329-50.45%
90 päeva$ 0--

Mis on Zipmex (ZMT)

ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zipmex (ZMT) allikas

Ametlik veebisait

Zipmex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zipmex (ZMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zipmex (ZMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zipmex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zipmex hinna ennustust kohe!

ZMT kohalike valuutade suhtes

Zipmex (ZMT) tokenoomika

Zipmex (ZMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zipmex (ZMT) kohta

Kui palju on Zipmex (ZMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZMT hind USD on 0.00155077 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZMT/USD hind?
Praegune hind ZMT/USD on $ 0.00155077. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zipmex turukapitalisatsioon?
ZMT turukapitalisatsioon on $ 137.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZMT ringlev varu?
ZMT ringlev varu on 88.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZMT (ATH) hind?
ZMT saavutab ATH hinna summas 5.88 USD.
Mis oli kõigi aegade ZMT madalaim (ATL) hind?
ZMT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZMT kauplemismaht on -- USD.
Kas ZMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZMT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:40:31 (UTC+8)

