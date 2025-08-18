Rohkem infot ZILPEPE

ZILPEPE Hinnainfo

ZILPEPE Ametlik veebisait

ZILPEPE Tokenoomika

ZILPEPE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ZilPepe logo

ZilPepe hind (ZILPEPE)

Loendis mitteolevad

1 ZILPEPE/USD reaalajas hind:

--
----
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZilPepe (ZILPEPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:13:40 (UTC+8)

ZilPepe (ZILPEPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-0.10%

+6.86%

+6.86%

ZilPepe (ZILPEPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZILPEPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZILPEPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZILPEPE muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel +6.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZilPepe (ZILPEPE) – turuteave

$ 100.11K
$ 100.11K$ 100.11K

--
----

$ 100.11K
$ 100.11K$ 100.11K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,420,690,420.0
420,690,420,690,420.0 420,690,420,690,420.0

ZilPepe praegune turukapitalisatsioon on $ 100.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZILPEPE ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690420690420.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.11K.

ZilPepe (ZILPEPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZilPepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZilPepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZilPepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZilPepe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.10%
30 päeva$ 0-22.54%
60 päeva$ 0-1.94%
90 päeva$ 0--

Mis on ZilPepe (ZILPEPE)

The flagship memecoin of Zilliqa blockchain. The most shitty & useless memeable memecoin in existence of Zilliqa. Zilpepe is here to make memecoins great again. $ZILPEPE is a coin for the Zilliqa people, forever. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. 100% of the tokens were sent to the liquidity pool. $zilpepe coin has no association with pepe or Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply not even paying homage to a meme we all love or hate or whatever. $ZILPEPE is a memecoin. Shitty & Useless as hell!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZilPepe (ZILPEPE) allikas

Ametlik veebisait

ZilPepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZilPepe (ZILPEPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZilPepe (ZILPEPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZilPepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZilPepe hinna ennustust kohe!

ZILPEPE kohalike valuutade suhtes

ZilPepe (ZILPEPE) tokenoomika

ZilPepe (ZILPEPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZILPEPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZilPepe (ZILPEPE) kohta

Kui palju on ZilPepe (ZILPEPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZILPEPE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZILPEPE/USD hind?
Praegune hind ZILPEPE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZilPepe turukapitalisatsioon?
ZILPEPE turukapitalisatsioon on $ 100.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZILPEPE ringlev varu?
ZILPEPE ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZILPEPE (ATH) hind?
ZILPEPE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ZILPEPE madalaim (ATL) hind?
ZILPEPE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZILPEPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZILPEPE kauplemismaht on -- USD.
Kas ZILPEPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZILPEPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZILPEPE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:13:40 (UTC+8)

ZilPepe (ZILPEPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.