Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenoomika

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) teave ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. Ametlik veebisait: https://www.zillionxo.io/ Ostke ZILLIONXO kohe!

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.57K $ 26.57K $ 26.57K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.14K $ 34.14K $ 34.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.772264 $ 0.772264 $ 0.772264 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00154763 $ 0.00154763 $ 0.00154763 Praegune hind: $ 0.00162574 $ 0.00162574 $ 0.00162574 Lisateave Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) hinna kohta

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZILLIONXO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZILLIONXO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZILLIONXO tokeni tokenoomikat, avastage ZILLIONXO tokeni reaalajas hinda!

