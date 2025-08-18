Mis on Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.

Üksuse Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) kohta Kui palju on Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tänapäeval väärt? Reaalajas ZILLIONXO hind USD on 0.00172714 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZILLIONXO/USD hind? $ 0.00172714 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZILLIONXO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zillion Aakar XO turukapitalisatsioon? ZILLIONXO turukapitalisatsioon on $ 28.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZILLIONXO ringlev varu? ZILLIONXO ringlev varu on 16.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZILLIONXO (ATH) hind? ZILLIONXO saavutab ATH hinna summas 0.772264 USD . Mis oli kõigi aegade ZILLIONXO madalaim (ATL) hind? ZILLIONXO nägi ATL hinda summas 0.0016432 USD . Milline on ZILLIONXO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZILLIONXO kauplemismaht on -- USD . Kas ZILLIONXO sel aastal kõrgemale ka suundub? ZILLIONXO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZILLIONXO hinna ennustust

