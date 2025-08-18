Rohkem infot ZILLIONXO

Zillion Aakar XO hind (ZILLIONXO)

$0.00172714
$0.00172714$0.00172714
-5.50%1D
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:43:23 (UTC+8)

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00170168
24 h madal
$ 0.00183339
24 h kõrge

$ 0.00170168
$ 0.00183339
$ 0.772264
$ 0.0016432
+0.60%

-5.56%

-0.77%

-0.77%

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) reaalajas hind on $0.00172714. Viimase 24 tunni jooksul ZILLIONXO kaubeldud madalaim $ 0.00170168 ja kõrgeim $ 0.00183339 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZILLIONXOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.772264 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0016432.

Lüliajalise tootluse osas on ZILLIONXO muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, -5.56% 24 tunni vältel -0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) – turuteave

$ 28.17K
--
$ 36.20K
16.34M
21,000,000.0
Zillion Aakar XO praegune turukapitalisatsioon on $ 28.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZILLIONXO ringlev varu on 16.34M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.20K.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zillion Aakar XO ja USD hinnamuutus $ -0.00010179411830747.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zillion Aakar XO ja USD hinnamuutus $ -0.0002375546.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zillion Aakar XO ja USD hinnamuutus $ +0.0000393337.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zillion Aakar XO ja USD hinnamuutus $ -0.0006583216945207328.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00010179411830747-5.56%
30 päeva$ -0.0002375546-13.75%
60 päeva$ +0.0000393337+2.28%
90 päeva$ -0.0006583216945207328-27.59%

Mis on Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Zillion Aakar XO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zillion Aakar XO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zillion Aakar XO hinna ennustust kohe!

ZILLIONXO kohalike valuutade suhtes

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenoomika

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZILLIONXO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) kohta

Kui palju on Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZILLIONXO hind USD on 0.00172714 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZILLIONXO/USD hind?
Praegune hind ZILLIONXO/USD on $ 0.00172714. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zillion Aakar XO turukapitalisatsioon?
ZILLIONXO turukapitalisatsioon on $ 28.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZILLIONXO ringlev varu?
ZILLIONXO ringlev varu on 16.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZILLIONXO (ATH) hind?
ZILLIONXO saavutab ATH hinna summas 0.772264 USD.
Mis oli kõigi aegade ZILLIONXO madalaim (ATL) hind?
ZILLIONXO nägi ATL hinda summas 0.0016432 USD.
Milline on ZILLIONXO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZILLIONXO kauplemismaht on -- USD.
Kas ZILLIONXO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZILLIONXO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZILLIONXO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:43:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.