Ziktalk logo

Ziktalk hind (ZIK)

Loendis mitteolevad

1 ZIK/USD reaalajas hind:

$0.00046721
$0.00046721$0.00046721
0.00%1D
mexc
USD
Ziktalk (ZIK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:31:09 (UTC+8)

Ziktalk (ZIK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.11414
$ 0.11414$ 0.11414

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.76%

-6.76%

Ziktalk (ZIK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZIK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11414 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZIK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -6.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ziktalk (ZIK) – turuteave

$ 215.74K
$ 215.74K$ 215.74K

--
----

$ 467.21K
$ 467.21K$ 467.21K

461.76M
461.76M 461.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ziktalk praegune turukapitalisatsioon on $ 215.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZIK ringlev varu on 461.76M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 467.21K.

Ziktalk (ZIK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ziktalk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ziktalk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ziktalk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ziktalk ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-53.43%
60 päeva$ 0-53.28%
90 päeva$ 0--

Mis on Ziktalk (ZIK)

Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations.

Üksuse Ziktalk (ZIK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ziktalk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ziktalk (ZIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ziktalk (ZIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ziktalk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ziktalk hinna ennustust kohe!

Ziktalk (ZIK) tokenoomika

Ziktalk (ZIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ziktalk (ZIK) kohta

Kui palju on Ziktalk (ZIK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZIK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZIK/USD hind?
Praegune hind ZIK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ziktalk turukapitalisatsioon?
ZIK turukapitalisatsioon on $ 215.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZIK ringlev varu?
ZIK ringlev varu on 461.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZIK (ATH) hind?
ZIK saavutab ATH hinna summas 0.11414 USD.
Mis oli kõigi aegade ZIK madalaim (ATL) hind?
ZIK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZIK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZIK kauplemismaht on -- USD.
Kas ZIK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZIK hinna ennustust.
