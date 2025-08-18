Mis on Ziktalk (ZIK)

Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations.

Ziktalk (ZIK) tokenoomika

Ziktalk (ZIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ziktalk (ZIK) kohta Kui palju on Ziktalk (ZIK) tänapäeval väärt? Reaalajas ZIK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZIK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZIK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ziktalk turukapitalisatsioon? ZIK turukapitalisatsioon on $ 215.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZIK ringlev varu? ZIK ringlev varu on 461.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZIK (ATH) hind? ZIK saavutab ATH hinna summas 0.11414 USD . Mis oli kõigi aegade ZIK madalaim (ATL) hind? ZIK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZIK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZIK kauplemismaht on -- USD . Kas ZIK sel aastal kõrgemale ka suundub? ZIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZIK hinna ennustust

