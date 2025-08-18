Mis on Zeuz (ZEUZ)

Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading

Valge raamat Ametlik veebisait

Zeuz (ZEUZ) tokenoomika

Zeuz (ZEUZ) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zeuz (ZEUZ) kohta Kui palju on Zeuz (ZEUZ) tänapäeval väärt? Reaalajas ZEUZ hind USD on 0.00003509 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZEUZ/USD hind? $ 0.00003509 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZEUZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zeuz turukapitalisatsioon? ZEUZ turukapitalisatsioon on $ 35.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZEUZ ringlev varu? ZEUZ ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEUZ (ATH) hind? ZEUZ saavutab ATH hinna summas 0.00512081 USD . Mis oli kõigi aegade ZEUZ madalaim (ATL) hind? ZEUZ nägi ATL hinda summas 0.00003116 USD . Milline on ZEUZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZEUZ kauplemismaht on -- USD . Kas ZEUZ sel aastal kõrgemale ka suundub? ZEUZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEUZ hinna ennustust

