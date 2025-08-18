Mis on Zeus Network zBTC (ZBTC)

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zeus Network zBTC (ZBTC) kohta Kui palju on Zeus Network zBTC (ZBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas ZBTC hind USD on 115,153 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZBTC/USD hind? $ 115,153 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zeus Network zBTC turukapitalisatsioon? ZBTC turukapitalisatsioon on $ 32.67M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZBTC ringlev varu? ZBTC ringlev varu on 283.72 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZBTC (ATH) hind? ZBTC saavutab ATH hinna summas 123,873 USD . Mis oli kõigi aegade ZBTC madalaim (ATL) hind? ZBTC nägi ATL hinda summas 74,576 USD . Milline on ZBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZBTC kauplemismaht on -- USD . Kas ZBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? ZBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZBTC hinna ennustust

