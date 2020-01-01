Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zero Ontology System (SOLFUNMEME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) teave Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Ametlik veebisait: https://www.solfunmeme.com Valge raamat: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Ostke SOLFUNMEME kohe!

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zero Ontology System (SOLFUNMEME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 208.55K $ 208.55K $ 208.55K Koguvaru: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Ringlev varu: $ 949.05M $ 949.05M $ 949.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 219.72K $ 219.72K $ 219.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021975 $ 0.00021975 $ 0.00021975 Lisateave Zero Ontology System (SOLFUNMEME) hinna kohta

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLFUNMEME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLFUNMEME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLFUNMEME tokeni tokenoomikat, avastage SOLFUNMEME tokeni reaalajas hinda!

SOLFUNMEME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLFUNMEME võiks suunduda? Meie SOLFUNMEME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLFUNMEME tokeni hinna ennustust kohe!

