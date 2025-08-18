Zero Ontology System hind (SOLFUNMEME)
-1.75%
-10.13%
-42.40%
-42.40%
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SOLFUNMEME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLFUNMEMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SOLFUNMEME muutunud -1.75% viimase tunni jooksul, -10.13% 24 tunni vältel -42.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zero Ontology System praegune turukapitalisatsioon on $ 209.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLFUNMEME ringlev varu on 949.05M, mille koguvaru on 999862406.761491. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 220.58K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Zero Ontology System ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zero Ontology System ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zero Ontology System ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zero Ontology System ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-10.13%
|30 päeva
|$ 0
|+103.86%
|60 päeva
|$ 0
|+135.05%
|90 päeva
|$ 0
|--
Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLFUNMEME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
