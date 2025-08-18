Mis on Zero (ZER)

ZERO is born from Zcash and includes the best privacy and anonymity technology available today. Be a part of the journey.

Zero hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zero (ZER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zero (ZER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ZER kohalike valuutade suhtes

Zero (ZER) tokenoomika

Zero (ZER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zero (ZER) kohta Kui palju on Zero (ZER) tänapäeval väärt? Reaalajas ZER hind USD on 0.01556139 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZER/USD hind? $ 0.01556139 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zero turukapitalisatsioon? ZER turukapitalisatsioon on $ 223.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZER ringlev varu? ZER ringlev varu on 14.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZER (ATH) hind? ZER saavutab ATH hinna summas 12.38 USD . Mis oli kõigi aegade ZER madalaim (ATL) hind? ZER nägi ATL hinda summas 0.00210668 USD . Milline on ZER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZER kauplemismaht on -- USD . Kas ZER sel aastal kõrgemale ka suundub? ZER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZER hinna ennustust

