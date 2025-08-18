Rohkem infot ZER

Zero hind (ZER)

Loendis mitteolevad

1 ZER/USD reaalajas hind:

$0.01556139
$0.01556139
-21.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Zero (ZER) reaalajas hinnagraafik
Zero (ZER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01531017
$ 0.01531017
24 h madal
$ 0.01989532
$ 0.01989532
24 h kõrge

$ 0.01531017
$ 0.01531017

$ 0.01989532
$ 0.01989532

$ 12.38
$ 12.38

$ 0.00210668
$ 0.00210668

-7.50%

-21.75%

-8.54%

-8.54%

Zero (ZER) reaalajas hind on $0.01556139. Viimase 24 tunni jooksul ZER kaubeldud madalaim $ 0.01531017 ja kõrgeim $ 0.01989532 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.38 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00210668.

Lüliajalise tootluse osas on ZER muutunud -7.50% viimase tunni jooksul, -21.75% 24 tunni vältel -8.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zero (ZER) – turuteave

$ 223.56K
$ 223.56K

--
--

$ 223.58K
$ 223.58K

14.37M
14.37M

14,367,610.8
14,367,610.8

Zero praegune turukapitalisatsioon on $ 223.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZER ringlev varu on 14.37M, mille koguvaru on 14367610.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 223.58K.

Zero (ZER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zero ja USD hinnamuutus $ -0.00432695152436555.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zero ja USD hinnamuutus $ +0.0014780659.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zero ja USD hinnamuutus $ +0.0075269058.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zero ja USD hinnamuutus $ +0.003986967830860371.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00432695152436555-21.75%
30 päeva$ +0.0014780659+9.50%
60 päeva$ +0.0075269058+48.37%
90 päeva$ +0.003986967830860371+34.45%

Mis on Zero (ZER)

ZERO is born from Zcash and includes the best privacy and anonymity technology available today. Be a part of the journey.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zero (ZER) allikas

Ametlik veebisait

Zero hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zero (ZER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zero (ZER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zero hinna ennustust kohe!

ZER kohalike valuutade suhtes

Zero (ZER) tokenoomika

Zero (ZER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zero (ZER) kohta

Kui palju on Zero (ZER) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZER hind USD on 0.01556139 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZER/USD hind?
Praegune hind ZER/USD on $ 0.01556139. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zero turukapitalisatsioon?
ZER turukapitalisatsioon on $ 223.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZER ringlev varu?
ZER ringlev varu on 14.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZER (ATH) hind?
ZER saavutab ATH hinna summas 12.38 USD.
Mis oli kõigi aegade ZER madalaim (ATL) hind?
ZER nägi ATL hinda summas 0.00210668 USD.
Milline on ZER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZER kauplemismaht on -- USD.
Kas ZER sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZER hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:55:35 (UTC+8)

Zero (ZER) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.