Rohkem infot ZEREUS

ZEREUS Hinnainfo

ZEREUS Ametlik veebisait

ZEREUS Tokenoomika

ZEREUS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Zereus AI logo

Zereus AI hind (ZEREUS)

Loendis mitteolevad

1 ZEREUS/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Zereus AI (ZEREUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:29:03 (UTC+8)

Zereus AI (ZEREUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-5.79%

-1.51%

-1.51%

Zereus AI (ZEREUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZEREUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEREUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZEREUS muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, -5.79% 24 tunni vältel -1.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zereus AI (ZEREUS) – turuteave

$ 48.20K
$ 48.20K$ 48.20K

--
----

$ 48.20K
$ 48.20K$ 48.20K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.99
999,999,999.99 999,999,999.99

Zereus AI praegune turukapitalisatsioon on $ 48.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZEREUS ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999999.99. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.20K.

Zereus AI (ZEREUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zereus AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zereus AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zereus AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zereus AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.79%
30 päeva$ 0-25.55%
60 päeva$ 0-32.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Zereus AI (ZEREUS)

Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zereus AI (ZEREUS) allikas

Ametlik veebisait

Zereus AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zereus AI (ZEREUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zereus AI (ZEREUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zereus AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zereus AI hinna ennustust kohe!

ZEREUS kohalike valuutade suhtes

Zereus AI (ZEREUS) tokenoomika

Zereus AI (ZEREUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEREUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zereus AI (ZEREUS) kohta

Kui palju on Zereus AI (ZEREUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEREUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEREUS/USD hind?
Praegune hind ZEREUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zereus AI turukapitalisatsioon?
ZEREUS turukapitalisatsioon on $ 48.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEREUS ringlev varu?
ZEREUS ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEREUS (ATH) hind?
ZEREUS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEREUS madalaim (ATL) hind?
ZEREUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZEREUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEREUS kauplemismaht on -- USD.
Kas ZEREUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEREUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEREUS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:29:03 (UTC+8)

Zereus AI (ZEREUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.