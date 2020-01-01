ZENZO (ZNZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZENZO (ZNZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZENZO (ZNZ) teave ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io. Ametlik veebisait: http://www.zenzo.io

ZENZO (ZNZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZENZO (ZNZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.30K $ 16.30K $ 16.30K Koguvaru: $ 83.00M $ 83.00M $ 83.00M Ringlev varu: $ 28.61M $ 28.61M $ 28.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.29K $ 47.29K $ 47.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0005698 $ 0.0005698 $ 0.0005698 Lisateave ZENZO (ZNZ) hinna kohta

ZENZO (ZNZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZENZO (ZNZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZNZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZNZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZNZ tokeni tokenoomikat, avastage ZNZ tokeni reaalajas hinda!

ZNZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZNZ võiks suunduda? Meie ZNZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZNZ tokeni hinna ennustust kohe!

