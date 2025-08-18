Zenrock BTC hind (ZENBTC)
-0.91%
-2.12%
-3.73%
-3.73%
Zenrock BTC (ZENBTC) reaalajas hind on $115,384. Viimase 24 tunni jooksul ZENBTC kaubeldud madalaim $ 115,523 ja kõrgeim $ 119,032 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 125,009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 96,859.
Lüliajalise tootluse osas on ZENBTC muutunud -0.91% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel -3.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zenrock BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 115.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZENBTC ringlev varu on 1.00K, mille koguvaru on 1000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 115.53M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Zenrock BTC ja USD hinnamuutus $ -2,506.7618818378.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zenrock BTC ja USD hinnamuutus $ -1,573.6416072000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zenrock BTC ja USD hinnamuutus $ +12,282.0960336000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zenrock BTC ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -2,506.7618818378
|-2.12%
|30 päeva
|$ -1,573.6416072000
|-1.36%
|60 päeva
|$ +12,282.0960336000
|+10.64%
|90 päeva
|$ 0
|--
zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.
