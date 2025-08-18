Rohkem infot ZENBTC

Zenrock BTC hind (ZENBTC)

1 ZENBTC/USD reaalajas hind:

$115,384
$115,384$115,384
-2.10%1D
Zenrock BTC (ZENBTC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 12:00:26 (UTC+8)

Zenrock BTC (ZENBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 115,523
$ 115,523$ 115,523
24 h madal
$ 119,032
$ 119,032$ 119,032
24 h kõrge

$ 115,523
$ 115,523$ 115,523

$ 119,032
$ 119,032$ 119,032

$ 125,009
$ 125,009$ 125,009

$ 96,859
$ 96,859$ 96,859

-0.91%

-2.12%

-3.73%

-3.73%

Zenrock BTC (ZENBTC) reaalajas hind on $115,384. Viimase 24 tunni jooksul ZENBTC kaubeldud madalaim $ 115,523 ja kõrgeim $ 119,032 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 125,009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 96,859.

Lüliajalise tootluse osas on ZENBTC muutunud -0.91% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel -3.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zenrock BTC (ZENBTC) – turuteave

$ 115.53M
$ 115.53M$ 115.53M

--
----

$ 115.53M
$ 115.53M$ 115.53M

1.00K
1.00K 1.00K

1,000.0
1,000.0 1,000.0

Zenrock BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 115.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZENBTC ringlev varu on 1.00K, mille koguvaru on 1000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 115.53M.

Zenrock BTC (ZENBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zenrock BTC ja USD hinnamuutus $ -2,506.7618818378.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zenrock BTC ja USD hinnamuutus $ -1,573.6416072000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zenrock BTC ja USD hinnamuutus $ +12,282.0960336000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zenrock BTC ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2,506.7618818378-2.12%
30 päeva$ -1,573.6416072000-1.36%
60 päeva$ +12,282.0960336000+10.64%
90 päeva$ 0--

Mis on Zenrock BTC (ZENBTC)

zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zenrock BTC (ZENBTC) allikas

Ametlik veebisait

Zenrock BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zenrock BTC (ZENBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zenrock BTC (ZENBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zenrock BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zenrock BTC hinna ennustust kohe!

ZENBTC kohalike valuutade suhtes

Zenrock BTC (ZENBTC) tokenoomika

Zenrock BTC (ZENBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZENBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zenrock BTC (ZENBTC) kohta

Kui palju on Zenrock BTC (ZENBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZENBTC hind USD on 115,384 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZENBTC/USD hind?
Praegune hind ZENBTC/USD on $ 115,384. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zenrock BTC turukapitalisatsioon?
ZENBTC turukapitalisatsioon on $ 115.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZENBTC ringlev varu?
ZENBTC ringlev varu on 1.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZENBTC (ATH) hind?
ZENBTC saavutab ATH hinna summas 125,009 USD.
Mis oli kõigi aegade ZENBTC madalaim (ATL) hind?
ZENBTC nägi ATL hinda summas 96,859 USD.
Milline on ZENBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZENBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas ZENBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZENBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZENBTC hinna ennustust.
2025-08-18 12:00:26 (UTC+8)

