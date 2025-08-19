Mis on ZenMemory AI (ZMEN)

ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income.

Üksuse ZenMemory AI (ZMEN) allikas Ametlik veebisait

ZMEN kohalike valuutade suhtes

ZenMemory AI (ZMEN) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZenMemory AI (ZMEN) kohta Kui palju on ZenMemory AI (ZMEN) tänapäeval väärt? Reaalajas ZMEN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZMEN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZMEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZenMemory AI turukapitalisatsioon? ZMEN turukapitalisatsioon on $ 5.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZMEN ringlev varu? ZMEN ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZMEN (ATH) hind? ZMEN saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ZMEN madalaim (ATL) hind? ZMEN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZMEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZMEN kauplemismaht on -- USD . Kas ZMEN sel aastal kõrgemale ka suundub? ZMEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZMEN hinna ennustust

