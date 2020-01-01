ZENKOKU (CDB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZENKOKU (CDB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZENKOKU (CDB) teave We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Ametlik veebisait: https://companydata.tsujigawa.com/ Valge raamat: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ Ostke CDB kohe!

ZENKOKU (CDB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZENKOKU (CDB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 262.57K $ 262.57K $ 262.57K Koguvaru: $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M Ringlev varu: $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 262.57K $ 262.57K $ 262.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00027368 $ 0.00027368 $ 0.00027368 Lisateave ZENKOKU (CDB) hinna kohta

ZENKOKU (CDB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZENKOKU (CDB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CDB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CDB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CDB tokeni tokenoomikat, avastage CDB tokeni reaalajas hinda!

