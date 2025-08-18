Mis on ZENKOKU (CDB)

We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZENKOKU (CDB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ZENKOKU hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZENKOKU (CDB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZENKOKU (CDB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZENKOKU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZENKOKU hinna ennustust kohe!

CDB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ZENKOKU (CDB) tokenoomika

ZENKOKU (CDB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CDB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZENKOKU (CDB) kohta Kui palju on ZENKOKU (CDB) tänapäeval väärt? Reaalajas CDB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CDB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CDB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZENKOKU turukapitalisatsioon? CDB turukapitalisatsioon on $ 399.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CDB ringlev varu? CDB ringlev varu on 968.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CDB (ATH) hind? CDB saavutab ATH hinna summas 0.00397408 USD . Mis oli kõigi aegade CDB madalaim (ATL) hind? CDB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CDB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CDB kauplemismaht on -- USD . Kas CDB sel aastal kõrgemale ka suundub? CDB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CDB hinna ennustust

ZENKOKU (CDB) Olulised valdkonna uudised