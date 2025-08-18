Zenith by Virtuals hind (ZENITH)
Zenith by Virtuals (ZENITH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZENITH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENITHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01020338 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ZENITH muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, +96.96% 24 tunni vältel +92.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zenith by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 55.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZENITH ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.64K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Zenith by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zenith by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zenith by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zenith by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+96.96%
|30 päeva
|$ 0
|+31.62%
|60 päeva
|$ 0
|+13.94%
|90 päeva
|$ 0
|--
Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions. Within 24 hours of its launch, Zenith’s market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem. When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers. Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.