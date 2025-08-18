Mis on ZELIX (ZELIX)

ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities.

Üksuse ZELIX (ZELIX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ZELIX kohalike valuutade suhtes

ZELIX (ZELIX) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZELIX (ZELIX) kohta Kui palju on ZELIX (ZELIX) tänapäeval väärt? Reaalajas ZELIX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZELIX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZELIX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZELIX turukapitalisatsioon? ZELIX turukapitalisatsioon on $ 75.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZELIX ringlev varu? ZELIX ringlev varu on 5.64B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZELIX (ATH) hind? ZELIX saavutab ATH hinna summas 0.00178273 USD . Mis oli kõigi aegade ZELIX madalaim (ATL) hind? ZELIX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZELIX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZELIX kauplemismaht on -- USD . Kas ZELIX sel aastal kõrgemale ka suundub? ZELIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZELIX hinna ennustust

