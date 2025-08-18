Rohkem infot ZELIX

ZELIX hind (ZELIX)

1 ZELIX/USD reaalajas hind:

--
----
-12.70%1D
ZELIX (ZELIX) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

ZELIX (ZELIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00178273
$ 0.00178273$ 0.00178273

$ 0
$ 0$ 0

+4.47%

-12.70%

-10.63%

-10.63%

ZELIX (ZELIX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZELIX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZELIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00178273 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZELIX muutunud +4.47% viimase tunni jooksul, -12.70% 24 tunni vältel -10.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZELIX (ZELIX) – turuteave

$ 75.39K
$ 75.39K$ 75.39K

--
----

$ 133.60K
$ 133.60K$ 133.60K

5.64B
5.64B 5.64B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ZELIX praegune turukapitalisatsioon on $ 75.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZELIX ringlev varu on 5.64B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.60K.

ZELIX (ZELIX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZELIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZELIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZELIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZELIX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-12.70%
30 päeva$ 0-26.72%
60 päeva$ 0-28.47%
90 päeva$ 0--

Mis on ZELIX (ZELIX)

ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

ZELIX hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZELIX (ZELIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZELIX (ZELIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZELIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZELIX hinna ennustust kohe!

ZELIX kohalike valuutade suhtes

ZELIX (ZELIX) tokenoomika

ZELIX (ZELIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZELIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZELIX (ZELIX) kohta

Kui palju on ZELIX (ZELIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZELIX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZELIX/USD hind?
Praegune hind ZELIX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZELIX turukapitalisatsioon?
ZELIX turukapitalisatsioon on $ 75.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZELIX ringlev varu?
ZELIX ringlev varu on 5.64B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZELIX (ATH) hind?
ZELIX saavutab ATH hinna summas 0.00178273 USD.
Mis oli kõigi aegade ZELIX madalaim (ATL) hind?
ZELIX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZELIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZELIX kauplemismaht on -- USD.
Kas ZELIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZELIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZELIX hinna ennustust.
2025-08-18

