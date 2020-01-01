Zeitgeist (ZTG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zeitgeist (ZTG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zeitgeist (ZTG) teave Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus. Ametlik veebisait: https://zeitgeist.pm/ Ostke ZTG kohe!

Zeitgeist (ZTG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zeitgeist (ZTG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 485.29K $ 485.29K $ 485.29K Koguvaru: $ 115.46M $ 115.46M $ 115.46M Ringlev varu: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 608.15K $ 608.15K $ 608.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.325145 $ 0.325145 $ 0.325145 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00517369 $ 0.00517369 $ 0.00517369 Praegune hind: $ 0.00526707 $ 0.00526707 $ 0.00526707 Lisateave Zeitgeist (ZTG) hinna kohta

Zeitgeist (ZTG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zeitgeist (ZTG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZTG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZTG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZTG tokeni tokenoomikat, avastage ZTG tokeni reaalajas hinda!

ZTG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZTG võiks suunduda? Meie ZTG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZTG tokeni hinna ennustust kohe!

