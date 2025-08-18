Mis on Zeitgeist (ZTG)

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.

Üksuse Zeitgeist (ZTG) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zeitgeist (ZTG) kohta Kui palju on Zeitgeist (ZTG) tänapäeval väärt? Reaalajas ZTG hind USD on 0.00552903 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZTG/USD hind? $ 0.00552903 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZTG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zeitgeist turukapitalisatsioon? ZTG turukapitalisatsioon on $ 509.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZTG ringlev varu? ZTG ringlev varu on 92.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZTG (ATH) hind? ZTG saavutab ATH hinna summas 0.325145 USD . Mis oli kõigi aegade ZTG madalaim (ATL) hind? ZTG nägi ATL hinda summas 0.00552561 USD . Milline on ZTG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZTG kauplemismaht on -- USD . Kas ZTG sel aastal kõrgemale ka suundub? ZTG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZTG hinna ennustust

