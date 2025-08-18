Rohkem infot ZTG

Zeitgeist hind (ZTG)

1 ZTG/USD reaalajas hind:

$0.00552903
-2.70%1D
Zeitgeist (ZTG) reaalajas hinnagraafik
Zeitgeist (ZTG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00552561
24 h madal
$ 0.0057861
24 h kõrge

$ 0.00552561
$ 0.0057861
$ 0.325145
$ 0.00552561
-0.15%

-2.79%

-8.35%

-8.35%

Zeitgeist (ZTG) reaalajas hind on $0.00552903. Viimase 24 tunni jooksul ZTG kaubeldud madalaim $ 0.00552561 ja kõrgeim $ 0.0057861 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZTGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.325145 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00552561.

Lüliajalise tootluse osas on ZTG muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -2.79% 24 tunni vältel -8.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zeitgeist (ZTG) – turuteave

$ 509.32K
--
$ 638.26K
92.14M
115,463,187.5308444
Zeitgeist praegune turukapitalisatsioon on $ 509.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZTG ringlev varu on 92.14M, mille koguvaru on 115463187.5308444. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 638.26K.

Zeitgeist (ZTG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zeitgeist ja USD hinnamuutus $ -0.000158949230772804.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zeitgeist ja USD hinnamuutus $ -0.0004298129.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zeitgeist ja USD hinnamuutus $ -0.0012950552.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zeitgeist ja USD hinnamuutus $ -0.003203637412675586.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000158949230772804-2.79%
30 päeva$ -0.0004298129-7.77%
60 päeva$ -0.0012950552-23.42%
90 päeva$ -0.003203637412675586-36.68%

Mis on Zeitgeist (ZTG)

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zeitgeist (ZTG) allikas

Ametlik veebisait

Zeitgeist hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zeitgeist (ZTG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zeitgeist (ZTG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zeitgeist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zeitgeist hinna ennustust kohe!

ZTG kohalike valuutade suhtes

Zeitgeist (ZTG) tokenoomika

Zeitgeist (ZTG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZTG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zeitgeist (ZTG) kohta

Kui palju on Zeitgeist (ZTG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZTG hind USD on 0.00552903 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZTG/USD hind?
Praegune hind ZTG/USD on $ 0.00552903. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zeitgeist turukapitalisatsioon?
ZTG turukapitalisatsioon on $ 509.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZTG ringlev varu?
ZTG ringlev varu on 92.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZTG (ATH) hind?
ZTG saavutab ATH hinna summas 0.325145 USD.
Mis oli kõigi aegade ZTG madalaim (ATL) hind?
ZTG nägi ATL hinda summas 0.00552561 USD.
Milline on ZTG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZTG kauplemismaht on -- USD.
Kas ZTG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZTG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZTG hinna ennustust.
