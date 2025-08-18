Rohkem infot ZGEN

Zegent AI hind (ZGEN)

Loendis mitteolevad

1 ZGEN/USD reaalajas hind:

$0.00010429
-8.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Zegent AI (ZGEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:28:45 (UTC+8)

Zegent AI (ZGEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00545982
$ 0
+0.75%

-8.83%

-13.45%

-13.45%

Zegent AI (ZGEN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZGEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00545982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZGEN muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -8.83% 24 tunni vältel -13.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zegent AI (ZGEN) – turuteave

$ 86.25K
--
$ 86.25K
827.02M
827,018,766.6633686
Zegent AI praegune turukapitalisatsioon on $ 86.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZGEN ringlev varu on 827.02M, mille koguvaru on 827018766.6633686. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.25K.

Zegent AI (ZGEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zegent AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zegent AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zegent AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zegent AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.83%
30 päeva$ 0-6.26%
60 päeva$ 0+114.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Zegent AI (ZGEN)

Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zegent AI (ZGEN) allikas

Ametlik veebisait

Zegent AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zegent AI (ZGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zegent AI (ZGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zegent AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zegent AI hinna ennustust kohe!

ZGEN kohalike valuutade suhtes

Zegent AI (ZGEN) tokenoomika

Zegent AI (ZGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zegent AI (ZGEN) kohta

Kui palju on Zegent AI (ZGEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZGEN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZGEN/USD hind?
Praegune hind ZGEN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zegent AI turukapitalisatsioon?
ZGEN turukapitalisatsioon on $ 86.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZGEN ringlev varu?
ZGEN ringlev varu on 827.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZGEN (ATH) hind?
ZGEN saavutab ATH hinna summas 0.00545982 USD.
Mis oli kõigi aegade ZGEN madalaim (ATL) hind?
ZGEN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZGEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZGEN kauplemismaht on -- USD.
Kas ZGEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZGEN hinna ennustust.
