Zegent AI (ZGEN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZGEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00545982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ZGEN muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -8.83% 24 tunni vältel -13.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zegent AI praegune turukapitalisatsioon on $ 86.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZGEN ringlev varu on 827.02M, mille koguvaru on 827018766.6633686. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.25K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Zegent AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zegent AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zegent AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zegent AI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-8.83%
|30 päeva
|$ 0
|-6.26%
|60 päeva
|$ 0
|+114.88%
|90 päeva
|$ 0
|--
Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
