Mis on Zegent AI (ZGEN)

Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.

Üksuse Zegent AI (ZGEN) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zegent AI (ZGEN) kohta Kui palju on Zegent AI (ZGEN) tänapäeval väärt? Reaalajas ZGEN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZGEN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZGEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zegent AI turukapitalisatsioon? ZGEN turukapitalisatsioon on $ 86.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZGEN ringlev varu? ZGEN ringlev varu on 827.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZGEN (ATH) hind? ZGEN saavutab ATH hinna summas 0.00545982 USD . Mis oli kõigi aegade ZGEN madalaim (ATL) hind? ZGEN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZGEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZGEN kauplemismaht on -- USD . Kas ZGEN sel aastal kõrgemale ka suundub? ZGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZGEN hinna ennustust

