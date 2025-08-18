Rohkem infot ZEDXION

Zedxion hind (ZEDXION)

1 ZEDXION/USD reaalajas hind:

$0.509817
-0.50%1D
-0.50%1D
Zedxion (ZEDXION) reaalajas hinnagraafik
Zedxion (ZEDXION) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.508981
$ 0.508981$ 0.508981
24 h madal
$ 0.522146
$ 0.522146$ 0.522146
24 h kõrge

$ 0.508981
$ 0.508981$ 0.508981

$ 0.522146
$ 0.522146$ 0.522146

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-0.58%

+1.07%

+1.07%

Zedxion (ZEDXION) reaalajas hind on $0.509827. Viimase 24 tunni jooksul ZEDXION kaubeldud madalaim $ 0.508981 ja kõrgeim $ 0.522146 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEDXIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.45 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZEDXION muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel +1.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zedxion (ZEDXION) – turuteave

$ 62.36M
$ 62.36M$ 62.36M

--
----

$ 2.42B
$ 2.42B$ 2.42B

122.32M
122.32M 122.32M

4,756,558,137.0
4,756,558,137.0 4,756,558,137.0

Zedxion praegune turukapitalisatsioon on $ 62.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZEDXION ringlev varu on 122.32M, mille koguvaru on 4756558137.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.42B.

Zedxion (ZEDXION) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zedxion ja USD hinnamuutus $ -0.0030074793101521.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zedxion ja USD hinnamuutus $ +0.0362796971.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zedxion ja USD hinnamuutus $ +0.1346104895.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zedxion ja USD hinnamuutus $ +0.1118712744581496.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0030074793101521-0.58%
30 päeva$ +0.0362796971+7.12%
60 päeva$ +0.1346104895+26.40%
90 päeva$ +0.1118712744581496+28.11%

Mis on Zedxion (ZEDXION)

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zedxion (ZEDXION) allikas

Ametlik veebisait

Zedxion hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zedxion (ZEDXION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zedxion (ZEDXION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zedxion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zedxion hinna ennustust kohe!

ZEDXION kohalike valuutade suhtes

Zedxion (ZEDXION) tokenoomika

Zedxion (ZEDXION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEDXION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zedxion (ZEDXION) kohta

Kui palju on Zedxion (ZEDXION) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEDXION hind USD on 0.509827 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEDXION/USD hind?
Praegune hind ZEDXION/USD on $ 0.509827. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zedxion turukapitalisatsioon?
ZEDXION turukapitalisatsioon on $ 62.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEDXION ringlev varu?
ZEDXION ringlev varu on 122.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEDXION (ATH) hind?
ZEDXION saavutab ATH hinna summas 1.45 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEDXION madalaim (ATL) hind?
ZEDXION nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZEDXION kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEDXION kauplemismaht on -- USD.
Kas ZEDXION sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEDXION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEDXION hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:00:19 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.