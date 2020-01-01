Zeck Murris (ZECK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zeck Murris (ZECK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zeck Murris (ZECK) teave Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner. Ametlik veebisait: https://www.zecketteck.xyz/ Valge raamat: https://www.zecketteck.xyz/ Ostke ZECK kohe!

Zeck Murris (ZECK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zeck Murris (ZECK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.83K $ 9.83K $ 9.83K Koguvaru: $ 973.80M $ 973.80M $ 973.80M Ringlev varu: $ 973.80M $ 973.80M $ 973.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.83K $ 9.83K $ 9.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00076421 $ 0.00076421 $ 0.00076421 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000588 $ 0.00000588 $ 0.00000588 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Zeck Murris (ZECK) hinna kohta

Zeck Murris (ZECK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zeck Murris (ZECK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZECK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZECK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZECK tokeni tokenoomikat, avastage ZECK tokeni reaalajas hinda!

ZECK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZECK võiks suunduda? Meie ZECK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZECK tokeni hinna ennustust kohe!

