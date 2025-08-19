Rohkem infot ZECK

Zeck Murris hind (ZECK)

1 ZECK/USD reaalajas hind:

--
----
-1.60%1D
Zeck Murris (ZECK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:04:18 (UTC+8)

Zeck Murris (ZECK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.65%

+10.84%

+10.84%

Zeck Murris (ZECK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZECK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZECKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZECK muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel +10.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zeck Murris (ZECK) – turuteave

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

--
----

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

973.80M
973.80M 973.80M

973,797,549.492002
973,797,549.492002 973,797,549.492002

Zeck Murris praegune turukapitalisatsioon on $ 9.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZECK ringlev varu on 973.80M, mille koguvaru on 973797549.492002. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.83K.

Zeck Murris (ZECK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zeck Murris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zeck Murris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zeck Murris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zeck Murris ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.65%
30 päeva$ 0+9.55%
60 päeva$ 0+22.33%
90 päeva$ 0--

Mis on Zeck Murris (ZECK)

Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zeck Murris (ZECK) allikas

Ametlik veebisait

Zeck Murris hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zeck Murris (ZECK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zeck Murris (ZECK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zeck Murris nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zeck Murris hinna ennustust kohe!

ZECK kohalike valuutade suhtes

Zeck Murris (ZECK) tokenoomika

Zeck Murris (ZECK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZECK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zeck Murris (ZECK) kohta

Kui palju on Zeck Murris (ZECK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZECK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZECK/USD hind?
Praegune hind ZECK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zeck Murris turukapitalisatsioon?
ZECK turukapitalisatsioon on $ 9.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZECK ringlev varu?
ZECK ringlev varu on 973.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZECK (ATH) hind?
ZECK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ZECK madalaim (ATL) hind?
ZECK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZECK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZECK kauplemismaht on -- USD.
Kas ZECK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZECK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZECK hinna ennustust.
Zeck Murris (ZECK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.