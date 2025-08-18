Mis on Zebi (ZCO)

Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually. Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zebi (ZCO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Zebi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zebi (ZCO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zebi (ZCO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zebi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zebi hinna ennustust kohe!

ZCO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Zebi (ZCO) tokenoomika

Zebi (ZCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zebi (ZCO) kohta Kui palju on Zebi (ZCO) tänapäeval väärt? Reaalajas ZCO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZCO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZCO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zebi turukapitalisatsioon? ZCO turukapitalisatsioon on $ 51.45K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZCO ringlev varu? ZCO ringlev varu on 500.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZCO (ATH) hind? ZCO saavutab ATH hinna summas 0.225077 USD . Mis oli kõigi aegade ZCO madalaim (ATL) hind? ZCO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZCO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZCO kauplemismaht on -- USD . Kas ZCO sel aastal kõrgemale ka suundub? ZCO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZCO hinna ennustust

Zebi (ZCO) Olulised valdkonna uudised