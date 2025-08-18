Rohkem infot $ZBEC

$ZBEC Hinnainfo

$ZBEC Ametlik veebisait

$ZBEC Tokenoomika

$ZBEC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ZEBECIAN logo

ZEBECIAN hind ($ZBEC)

Loendis mitteolevad

1 $ZBEC/USD reaalajas hind:

--
----
-7.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZEBECIAN ($ZBEC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:28:33 (UTC+8)

ZEBECIAN ($ZBEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-7.12%

-10.40%

-10.40%

ZEBECIAN ($ZBEC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $ZBEC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ZBECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $ZBEC muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -7.12% 24 tunni vältel -10.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZEBECIAN ($ZBEC) – turuteave

$ 17.34K
$ 17.34K$ 17.34K

--
----

$ 17.34K
$ 17.34K$ 17.34K

999.55M
999.55M 999.55M

999,550,962.602645
999,550,962.602645 999,550,962.602645

ZEBECIAN praegune turukapitalisatsioon on $ 17.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ZBEC ringlev varu on 999.55M, mille koguvaru on 999550962.602645. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.34K.

ZEBECIAN ($ZBEC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZEBECIAN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZEBECIAN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZEBECIAN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZEBECIAN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.12%
30 päeva$ 0-31.91%
60 päeva$ 0-80.42%
90 päeva$ 0--

Mis on ZEBECIAN ($ZBEC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZEBECIAN ($ZBEC) allikas

Ametlik veebisait

ZEBECIAN hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZEBECIAN ($ZBEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZEBECIAN ($ZBEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZEBECIAN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZEBECIAN hinna ennustust kohe!

$ZBEC kohalike valuutade suhtes

ZEBECIAN ($ZBEC) tokenoomika

ZEBECIAN ($ZBEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ZBEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZEBECIAN ($ZBEC) kohta

Kui palju on ZEBECIAN ($ZBEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas $ZBEC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $ZBEC/USD hind?
Praegune hind $ZBEC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZEBECIAN turukapitalisatsioon?
$ZBEC turukapitalisatsioon on $ 17.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $ZBEC ringlev varu?
$ZBEC ringlev varu on 999.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ZBEC (ATH) hind?
$ZBEC saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $ZBEC madalaim (ATL) hind?
$ZBEC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $ZBEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $ZBEC kauplemismaht on -- USD.
Kas $ZBEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
$ZBEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ZBEC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:28:33 (UTC+8)

ZEBECIAN ($ZBEC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.