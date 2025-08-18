Mis on ZEAL (ZEAL)

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

Üksuse ZEAL (ZEAL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ZEAL hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZEAL (ZEAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZEAL (ZEAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZEAL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZEAL hinna ennustust kohe!

ZEAL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ZEAL (ZEAL) tokenoomika

ZEAL (ZEAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZEAL (ZEAL) kohta Kui palju on ZEAL (ZEAL) tänapäeval väärt? Reaalajas ZEAL hind USD on 0.112807 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZEAL/USD hind? $ 0.112807 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZEAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZEAL turukapitalisatsioon? ZEAL turukapitalisatsioon on $ 5.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZEAL ringlev varu? ZEAL ringlev varu on 51.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEAL (ATH) hind? ZEAL saavutab ATH hinna summas 0.199965 USD . Mis oli kõigi aegade ZEAL madalaim (ATL) hind? ZEAL nägi ATL hinda summas 0.02501069 USD . Milline on ZEAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZEAL kauplemismaht on -- USD . Kas ZEAL sel aastal kõrgemale ka suundub? ZEAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEAL hinna ennustust

