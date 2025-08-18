Rohkem infot ZAZU

1 ZAZU/USD reaalajas hind:

--
----
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZAZU (ZAZU) reaalajas hinnagraafik
ZAZU (ZAZU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00411371
$ 0.00411371$ 0.00411371

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-6.16%

-0.12%

-0.12%

ZAZU (ZAZU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZAZU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZAZUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00411371 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZAZU muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -6.16% 24 tunni vältel -0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZAZU (ZAZU) – turuteave

$ 62.62K
$ 62.62K$ 62.62K

--
----

$ 62.62K
$ 62.62K$ 62.62K

999.80M
999.80M 999.80M

999,802,779.519555
999,802,779.519555 999,802,779.519555

ZAZU praegune turukapitalisatsioon on $ 62.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZAZU ringlev varu on 999.80M, mille koguvaru on 999802779.519555. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.62K.

ZAZU (ZAZU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZAZU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZAZU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZAZU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZAZU ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.16%
30 päeva$ 0-20.88%
60 päeva$ 0-21.87%
90 päeva$ 0--

Mis on ZAZU (ZAZU)

Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZAZU (ZAZU) allikas

Ametlik veebisait

ZAZU hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZAZU (ZAZU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZAZU (ZAZU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZAZU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZAZU hinna ennustust kohe!

ZAZU kohalike valuutade suhtes

ZAZU (ZAZU) tokenoomika

ZAZU (ZAZU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZAZU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZAZU (ZAZU) kohta

Kui palju on ZAZU (ZAZU) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZAZU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZAZU/USD hind?
Praegune hind ZAZU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZAZU turukapitalisatsioon?
ZAZU turukapitalisatsioon on $ 62.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZAZU ringlev varu?
ZAZU ringlev varu on 999.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZAZU (ATH) hind?
ZAZU saavutab ATH hinna summas 0.00411371 USD.
Mis oli kõigi aegade ZAZU madalaim (ATL) hind?
ZAZU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZAZU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZAZU kauplemismaht on -- USD.
Kas ZAZU sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZAZU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZAZU hinna ennustust.
