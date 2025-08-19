Rohkem infot ZAZA

ZAZA logo

ZAZA hind (ZAZA)

Loendis mitteolevad

1 ZAZA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZAZA (ZAZA) reaalajas hinnagraafik
ZAZA (ZAZA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126476
$ 0.00126476$ 0.00126476

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.67%

+9.67%

ZAZA (ZAZA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZAZA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZAZAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00126476 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZAZA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZAZA (ZAZA) – turuteave

$ 12.82K
$ 12.82K$ 12.82K

--
----

$ 12.82K
$ 12.82K$ 12.82K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZAZA praegune turukapitalisatsioon on $ 12.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZAZA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.82K.

ZAZA (ZAZA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZAZA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZAZA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZAZA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZAZA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+24.72%
60 päeva$ 0+31.41%
90 päeva$ 0--

Mis on ZAZA (ZAZA)

WHAT IS ZAZAAAA?! Don’t be narc. Become one with ZaZa. Lighter flick, burn, toque and blow that ZaZa smoke right into a non ZaZa’s face. OK, BUT WHO IS ZAZA? Big brain legends are one with zaza. They love zaza. Legens burn the zaza and guess what..now the world iz better. Be like legens. Bob Marley, Snoop Dogg, Elon Musk, allegedly Steve Jobs. All legens! I’M STILL SCROLLING AND DONT UNDERSTAND. PLS HELP!!! Zaza iz golden era. Not inteligent to miss golden eras. Only narcs miss golden eras. Dont be narc. Dont be a beta Kevin or mawkish Karen and sure as shit dont be a Kamabla. Be prosperous Chad. That is the Zaza way. Look, Zaza even maked steps!..

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZAZA (ZAZA) allikas

Ametlik veebisait

ZAZA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZAZA (ZAZA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZAZA (ZAZA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZAZA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZAZA hinna ennustust kohe!

ZAZA kohalike valuutade suhtes

ZAZA (ZAZA) tokenoomika

ZAZA (ZAZA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZAZA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZAZA (ZAZA) kohta

Kui palju on ZAZA (ZAZA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZAZA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZAZA/USD hind?
Praegune hind ZAZA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZAZA turukapitalisatsioon?
ZAZA turukapitalisatsioon on $ 12.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZAZA ringlev varu?
ZAZA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZAZA (ATH) hind?
ZAZA saavutab ATH hinna summas 0.00126476 USD.
Mis oli kõigi aegade ZAZA madalaim (ATL) hind?
ZAZA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZAZA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZAZA kauplemismaht on -- USD.
Kas ZAZA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZAZA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZAZA hinna ennustust.
